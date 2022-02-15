15.02.2022, 08:04
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве Александра
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 74-летнего Александра, который вечером около 20:30 ушел из своего дома на Таллиннском шоссе и не вернулся.
По состоянию здоровья мужчина может не очень хорошо понимать происходящее. Мобильного телефона у него с собой нет.
Рост Александра около 170 см. Одет в коричневую куртку с красным изнутри капюшоном, черные брюки и синий берет.
Полиция просит всех, кто видел Александра или располагают информацией о его местоположении, сообщить об этом по номеру 112.