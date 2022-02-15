15.02.2022, 05:39
Сноубордистка Гассер везет золото Олимпиады в Австрию
ФОТО: Delfi
Сноубордистка Анна Гассер из Австрии победила в биг-эйре на Олимпийских играх в Пекине.
Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Финал
1. Анна Гассер (Австрия) – 185,50
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 177,00
3. Кокомо Мурасе (Япония) – 171,50
4. Рейра Ивабучи (Япония) – 166,00
5. Ге Жун (Китай) – 160,00
6. Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) – 141,75
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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