Президент Федерации лыжных видов Норвегии извинился перед Вяльбе за норвежских журналистов

После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине NRK опубликовало комментарий, в котором Ян Петтер Салтведт заявил, что россиян не должно было быть на этих Играх из-за допингового прошлого, пишет Sports.ru.

После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

”Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей золотой гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку”, — сказал Ресте.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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