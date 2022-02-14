Коалиционные партии хотят изменить систему расчета необлагаемого налогом минимума
Правительство, обещавшее "налоговый мир", готово пересмотреть свои взгляды: в Партии реформ и Центристской партии хотят внести изменения в систему расчета необлагаемого налогом минимума, передает rus.err.
Кроме того, центристы предлагают смягчить инфляционный удар с помощью снижения топливных акцизов.
Лидер реформистов смотрит на вопрос снижения акцизов иначе — по словам Каи Каллас, подешевевшим топливом инфляцию не обуздаешь. Этого просто недостаточно.
"На наш взгляд решение проблемы в том, чтобы у людей оставалось больше денег, для этого нужно менять налоговую систему, которая сейчас наказывает средний класс. Необлагаемый налогом минимум должен быть доступен для среднего класса. То есть, все люди вне зависимости от дохода могли бы иметь необлагаемый минимум в размере 500 евро", — считает премьер-министр, председатель Партии реформ Кая Каллас.
Ратас согласен с тем, что в системе назрели перемены, но считает, что скорее стоит повысить необлагаемый минимум.
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