Коалиционные партии хотят изменить систему расчета необлагаемого налогом минимума

"На наш взгляд решение проблемы в том, чтобы у людей оставалось больше денег, для этого нужно менять налоговую систему, которая сейчас наказывает средний класс. Необлагаемый налогом минимум должен быть доступен для среднего класса. То есть, все люди вне зависимости от дохода могли бы иметь необлагаемый минимум в размере 500 евро", — считает премьер-министр, председатель Партии реформ Кая Каллас.