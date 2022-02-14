14.02.2022, 20:33
Тяжелое ДТП в Таллинне: женщину сначала сбил трамвай, потом она попала под машину(4)
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Foto: Anni Õnneleid
Сегодня в 19.15 в Центр тревоги сообщили о тяжелом ДТП в Таллинне на Тартуском шоссе, в котором пострадала 31-летняя женщина.
По предварительным данным, женщина стояла на тротуаре между проезжей частью и трамвайной линией, но слишком близко к последней. Сначала она получила удар от проезжавшего трамвая, а потом и от автомобиля.
В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу.
На некоторое время трамвайное движение было остановлено, сейчас оно возобновлено.