Камила Валиева сквозь слезы: эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения.

При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», – сказала Валиева сквозь слезы в эфире Первого канала.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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