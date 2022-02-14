Олимпийская чемпионка из России предложила журналисту поискать в её трусиках моторчик

"Комментатору шведской газеты @expressen Томасу Петтерссону / Tomas Pettersson чудится запрещённый ( в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет.

Не хотите ещё проверить нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлссона , который живёт на крыше?", — рассказала Степанова у себя в Instagram.

В субботу 12 февраля женская сборная России в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграла эстафету 4 по 5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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