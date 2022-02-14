ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне появилась удивительная компания милых зверей

В январе управа района Кристийне объявила фотоконкурс скульптур ”Снежный зверь”, на который было прислано более 30-ти фотоснимков от участников всех возрастов. В пестрой компании снежных зверей оказались домашние любимцы, герои мультфильмов, разнообразные экзотические и фантастические существа. Конечно, несколько скульптур были посвящены символу этого года — Тигру. Представлены были как большие, так и мини-скульптуры. Авторы проявили незаурядную фантазию и оригинальность, моделируя, окрашивая и декорируя скульптуры из снега.

”По условиям конкурса, на призовые места могли претендовать работы, выполненные в Кристийне. Но так как к нам обращались участники и из других районов, мы решили, что дополнительные призы будут разыгрываться среди абсолютно всех участников конкурса. Спасибо авторам за их чувство юмора, смекалку и творческое настроение!”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. ”Особенно приятно, что среди активных участников были детские сады, которые целыми группами создавали на своих площадках маленькие снежные городки. Также порадовало, что многие горожане откликнулись на наш призыв украсить скульптурами парк Левенру, чтобы снежных зверей можно было увидеть во время прогулки в парке. Так как все это время стояла довольно прохладная и снежная погода, скульптуры успели порадовать нас веселым и игровым настроением”, — сказал Рийбе.