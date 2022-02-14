"Самое время показать зубы". Тоомас Хендрик Ильвес призвал Запад отозвать дипломатов из Москвы и приостановить авиасообщение с Россией

"Во-первых, западные страны должны отозвать работников своих посольств из России. Почему в России остается полный комплект дипломатов в то время, когда из-за действий Москвы западные страны, кроме Эстонии, бросают свои посольства в Киеве?

А во-вторых, должны быть приостановлены полеты в Москву. Зачем туда лететь, если из-за действий России нельзя полететь в Украину и она лишилась сборов за пролет над ее территорией?" - сказал Ильвес

По его мнению, сейчас уже необходимо эвакуировать сотрудников посольства США из России и объявить целый ряд лиц персонами non grata в США.

"Я считаю, что сейчас самое время показать зубы", - заявил Ильвес.