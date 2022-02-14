Стали известны сроки поступления в Эстонию американской вакцины Nuvaxovid

В рамках первой поставки в Эстонию прибудет 18 000 доз, вакцина Nuvaxovid будет доступна в крупных больницах в каждом уезде страны.

Препарат Nuvaxovid стал пятой вакциной против COVID-19, которая получила лицензию на продажу в Европейском союзе.

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует Nuvaxovid для людей старше 18 лет. По мнению комиссии, ее можно при необходимости использовать в комбинации с другими вакцинами против COVID-19, а также в качестве бустерной дозы после курса вакцинации другими вакцинами.

Всего Эстония заказала 54 000 доз вакцины Nuvaxovid.

Подробнее о вакцине читайте здесь.

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