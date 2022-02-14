Стали известны сроки поступления в Эстонию американской вакцины Nuvaxovid
Первая поставка в Эстонию американской вакцины на основе белка Nuvaxovid будет осуществлена в начале марта, сообщил Департамент здоровья.
В рамках первой поставки в Эстонию прибудет 18 000 доз, вакцина Nuvaxovid будет доступна в крупных больницах в каждом уезде страны.
Препарат Nuvaxovid стал пятой вакциной против COVID-19, которая получила лицензию на продажу в Европейском союзе.
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует Nuvaxovid для людей старше 18 лет. По мнению комиссии, ее можно при необходимости использовать в комбинации с другими вакцинами против COVID-19, а также в качестве бустерной дозы после курса вакцинации другими вакцинами.
Всего Эстония заказала 54 000 доз вакцины Nuvaxovid.
Подробнее о вакцине читайте здесь.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.