Надежда на медаль остается: Кристьян Ильвес примет участие в двоеборье

"Кристьян точно пойдет на завтрашнее соревнование. Он уже показал хорошие результаты на прыжках, он получает удовольствие и нет никаких причин, почему он не должен пойти на трамплин", — сказал тренер Яан Шмидт.

Как известно, двоеборцы принимают участие в прыжках с трамплина и в лыжной гонке. Примет ли он участие в гонке — предсказать сложно. "Он не катался 12 дней, и сегодня на улице очень холодно, поэтому мы отказались от ускорений для сохранения энергии. Решим завтра, после прыжка", — добавил норвежец.

Прыжки с большого трамплина начнутся завтра в 10 часов по эстонскому времени. В 12:30 будет дан старт лыжной гонке на 10 километров.

Двоеборец Кристьян Ильвес сдал положительный тест на коронавирус в Пекине и отсидел на карантине почти две недели. После выхода из самоизоляции он показал лучший результат на тренировке по прыжкам с большого трамплина. Полноценную лыжную тренировку он провести не успел.