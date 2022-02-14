ГРАФИК | Стоит беспокоиться? Завтра цена электричества будет почти на треть выше

15 февраля биржевая цена электроэнергии в среднем составит 97 евро за МВТ-ч. Особенно выгодной она будет в утренние часы до 6 утра. Затем она начнет повышаться, но все же не превысит 200 евро за МВт-ч.

Самая низкая цена электричества будет между 3 и 4 часами ночи - около 47 евро за МВт-ч. Самая высокая же вечером в 18:00 - почти 151 евро за МВт-ч.

Если в понедельник средняя биржевая цена электричества в Эстонии по данным Nordpool составит 69,2 евро за МВт-ч, то во вторник уже будет на треть выше - 97 евро за МВт-ч.