Зюлейха Измаилова вышла из партии зеленых. Причина неясна

Как сказала Delfi сама Измаилова, в настоящий момент она болеет и не хочет комментировать выход из партии. Он лишь сообщила, что покинула партию не из-за болезни и пообещала дать пояснения через пару дней, когда будет чувствовать себя получше.

Каспар Курве, руководивший партией вместе с Измаиловой, признался в разговоре с Delfi, что ее уход стал сюрпризом. "Я знал, что она больше не хочет баллотироваться в председатели, но то, что она планирует вообще выйти из партии, было для меня, конечно, сюпризом", — сказал Курве.

По словам политика, Измаилова пару дней назад направила однопартийцам длинное письмо, в котором сообщила об уходе. "Я не знаю точно, по каким причинам она ушла, но партийная нагрузка у нее была крайне высокой. Я не могу сказать, страдала ли у нее из-за этого семья. Одним из приоритетов у нее было вместе с тем окончание университета", — сказал Курве.

Измаилова вступила в партию "Зеленые Эстонии" в марте 2015 года, и через два года была выбрана руководителем этой политической силы. Членство Измаиловой было прекращено 10 февраля. С ноября 2017 года до апреля 2019 года она занимала пост вице-мэра Таллинна.

Выборы нового руководства и председателя партии состоятся на общем собрании 19 февраля.

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