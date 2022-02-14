ФОТО | Суд над Майлис Репс продолжается

На вступительном заседании 7 февраля Репс свой вины не признала.

По мнению представителя Министерства образования и науки — присяжного адвоката Марко Кайръяка, — Майлис Репс, будучи министром, использовала своих подчиненных как нянек и сэкономила таким образом на оплате услуги няни для ребенка. По оценке министерства, сумма экономии составила 1000 евро в месяц. Переведя сумму в брутто, министерство требует от Репс за период 44 месяца 77 551 евро.

Министерство требует от экс-главы ведомства оплату за использование служебного автомобиля Mercedes Benz, которое выражалось, согласно материалам дела, в совершении частных поездок, например, при перевозке детей. Министерство требует от Репс вернуть понесенные государством расходы в виде лизинга, на топливо и обслуживание. Общая сумма — 40 507 евро.

Министерство требует от экс-министра также вернуть деньги за приобретенную министерством кофейную машину Jura, которую Репс использовала у себя дома. Здесь сумма претензии составляет 1560 евро.

Майлис Репс на требования министерства ответила, что считает их необоснованными, и суд должен оставить их без удовлетворения.

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