Ямайская бобслеистка выступила на Олимпиаде и даже заняла не последнее место

В трёх из четырех попыток Жасмин показала 19-й результат из 20 участниц и это позволило ей занять итоговое 19-е место (выше украинки Лидии Гунько). 36-летняя Жасмин уже выступала на Олимпийских играх, спортсменка была разгоняющей сборной США и даже участвовала в этом качестве в Сочи-2014, где заняла с подругами по команде 10-е место. После этого бобслеистка сменила гражданство и стала представлять Ямайку на международных стартах.

Заветная мечта Фенлэйтор-Викториан, по собственному признанию, принести Ямайке первую медаль Зимней Олимпиады. Однако пока результаты спортсменки от этого далеки. По итогам четырех попыток она проиграла лидерам более 9 секунд.

Золото и серебро в этом виде программы отправились в США - их обладательницами стали Кэйли Хамфрис и Элана Майерс-Тэйлор (проиграла победительнице +1,54). Бронза у канадки Кристин де Брюйн.

Появление бобслея на не знающей снега и льда Ямайке является одной из главных легенд в истории Зимних Игр. В 1988 году сборная этой страны выступила на Олимпиаде в Калгари и влюбила в себя миллионы телезрителей по всему миру.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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