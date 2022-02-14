Главная задача Кремля — заставить Украину отказаться от претензий на Крым
Украинский журналист, главный редактор издания "Реальная газета" Андрей Дихтяренко в своем фэйсбуке написал про то, что Россия действительно не собирается воевать с Украиной самостоятельно, а вместо этого может разварачивать наступление посредством так называемых "армейских корпусов "ЛДНР".
Если серьезно, я совершенно не верю в начало войны "уже на следующей неделе".
Особенно маловероятным мне кажется сценарий с бомбардировками Киева, наступлением сразу с нескольких направлений и прочими блицкригами.
Начать такое — это гарантированно перейти в статус мирового изгоя, плюс получить поток гробов в каждый российский регион. Никакой "крымской эйфории" россияне при этом испытывать не будут — видел опросы, большинство в РФ к идее войны с Украиной относится негативно. То есть, война в Украине ослабит позиции режима в самой России. Плюс санкции, а Путин уже старенький, ну и появление дворцовой оппозиции не заставит себя ждать — опасно.
Да и какой у нас казус белли, кстати? "Неисполнение Минских договоренностей"? Ну это же откровенный бред, даже для дорогих россиян.
Пока что Путин ни разу не действовал грубо, он осуществлял вторжения через прокси-силы. Так было и в Крыму, и на Донбассе. И сейчас у него все ещё есть прекрасная возможность разворачивать наступление посредством "армейских корпусов "ЛДНР", не подставляясь под санкции и оставляя себе возможность для любого маневра. Если что пойдет не так — "Россия не сторона конфликта". Этот вариант прекрасно себя зарекомендовал, так что зачем вдруг действовать иначе?
Так что, наиболее вероятный сценарий — это повторение "Дебальцевской операции" но в бОльших масштабах. С предшествующей ей "Гляйвицем", то есть кровавой провокацией на территории неподконтрольного Донбасса, которая создаст нужный фон для российского в первую очередь зрителя.
Обострение на линии фронта будет развиваться постепенно, с нарастанием пропагандистского накала и замерами социологии в РФ. Потихоньку население "втянется", у него выключится критическое мышление под напором новостей о распятых мальчиках. И только на этом этапе возможно присоединение российских миротворцев.
И цель у такой войны простая и понятная — заставить Зеленского подписать "Минск-3", в котором Украина откажется от… претензий на Крым. Потому что, повторюсь, это и есть главная задача Кремля сейчас.
А все эти претензии к НАТО — ширма для отвода глаз. Как и восьмилетняя война на Донбассе, кстати.
Вот такой вот план. Но в том, что он закончится успехом, у Кремля уверенности нет. Поэтому нет и масштабной войны пока.
Так что можете спокойно покупать подарки своим любимым на 14 февраля, на следующей неделе никаких "вторжений в Харьков, Киев" не будет. Развиваться нападение будет через донбасские прокси, а для этого тоже нужны и время, и повод.