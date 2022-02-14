Главная задача Кремля — заставить Украину отказаться от претензий на Крым

Если серьезно, я совершенно не верю в начало войны "уже на следующей неделе".

Особенно маловероятным мне кажется сценарий с бомбардировками Киева, наступлением сразу с нескольких направлений и прочими блицкригами.

Начать такое — это гарантированно перейти в статус мирового изгоя, плюс получить поток гробов в каждый российский регион. Никакой "крымской эйфории" россияне при этом испытывать не будут — видел опросы, большинство в РФ к идее войны с Украиной относится негативно. То есть, война в Украине ослабит позиции режима в самой России. Плюс санкции, а Путин уже старенький, ну и появление дворцовой оппозиции не заставит себя ждать — опасно.

Да и какой у нас казус белли, кстати? "Неисполнение Минских договоренностей"? Ну это же откровенный бред, даже для дорогих россиян.

Пока что Путин ни разу не действовал грубо, он осуществлял вторжения через прокси-силы. Так было и в Крыму, и на Донбассе. И сейчас у него все ещё есть прекрасная возможность разворачивать наступление посредством "армейских корпусов "ЛДНР", не подставляясь под санкции и оставляя себе возможность для любого маневра. Если что пойдет не так — "Россия не сторона конфликта". Этот вариант прекрасно себя зарекомендовал, так что зачем вдруг действовать иначе?

Так что, наиболее вероятный сценарий — это повторение "Дебальцевской операции" но в бОльших масштабах. С предшествующей ей "Гляйвицем", то есть кровавой провокацией на территории неподконтрольного Донбасса, которая создаст нужный фон для российского в первую очередь зрителя.

Обострение на линии фронта будет развиваться постепенно, с нарастанием пропагандистского накала и замерами социологии в РФ. Потихоньку население "втянется", у него выключится критическое мышление под напором новостей о распятых мальчиках. И только на этом этапе возможно присоединение российских миротворцев.