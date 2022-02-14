Если Валиева попадет на пьедестал почета на Олимпиаде, то награждения не будет(43)
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что церемония награждения в женском турнире фигуристок не состоится, если россиянка Камила Валиева завоюет медаль, пишет Sports.ru.
Не будет ни цветочной церемонии на льду, ни вручения медалей.
Ранее МОК отменил церемонию награждения командного турнир из-за ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой. Спортсменка сдала пробу во время чемпионата России в декабре.
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки продолжится. МОК устроит церемонию награждения после окончательного вердикта по Валиевой.
Женский турнир в фигурном катании стартует 15 февраля и завершится 17 февраля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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