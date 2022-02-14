Если Валиева попадет на пьедестал почета на Олимпиаде, то награждения не будет

Не будет ни цветочной церемонии на льду, ни вручения медалей.

Ранее МОК отменил церемонию награждения командного турнир из-за ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой. Спортсменка сдала пробу во время чемпионата России в декабре.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки продолжится. МОК устроит церемонию награждения после окончательного вердикта по Валиевой.

Женский турнир в фигурном катании стартует 15 февраля и завершится 17 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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