За сутки в Эстонии выявлено 2898 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 14 февраля в больнице находятся 525 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 313 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 198, или 63,3%, не вакцинированы и 115, или 36,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 69 новых историй болезни, из которых в 33 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 42 симптоматических пациента с COVID-19. Умерло двое зараженных коронавирусом: 86-летняя женщина и 89-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 304 результата теста, из которых 2 898 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 321,0 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 509,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 522 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 50. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 420 130 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,8%.

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