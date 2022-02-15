Чтобы легче стало жить: кому нужна бариатрическая операция для снижения веса и когда ее делают бесплатно

В ходе операции по желудочному шунтированию, или bypass-операции, к пищеводу прикрепляют небольшой желудок объемом приблизительно 30 мл, с которым соединяют тонкую кишку. Проглоченная пища передвигается по пищеводу в небольшой желудок, и из него сразу в тонкую кишку. Таким образом, пищу перенаправляют мимо большого желудка, двенадцатиперстной кишки и начальной части тонкого кишечника.

В ходе вертикальной резекции, или sleeve-операции, удаляют продольным образом приблизительно 80% желудка. Оставшуюся часть используют для формирования трубки диаметром 2–3 сантиметра и объемом 100–150 мл. При приеме пищи трубка заполняется и создает чувство наполненного живота при небольшом количестве еды.

Существует несколько бариатрических операционных методов. ”В Эстонии используют пять-шесть видов операций. Основные три — это вертикальная резекция желудка, желудочное шунтирование и мини-шунтирование желудка. В Региональной больнице используют эти три метода примерно в одинаковом объеме. Все они финансируются Больничной кассой. В мире же наиболее распространена вертикальная резекция, так как технически она немного проще”, — объясняет хирург Северо-Эстонской региональной больницы Прийт Мийдла.

Исследования показывают, что такие операции почти на 6 лет могут продлить жизнь некурящего 40-летнего мужчины и на 7 лет — жизнь женщины в сравнении с неоперируемыми людьми того же возраста.

При помощи хирургического вмешательства уменьшают объем желудка или укорачивают ту часть тонкой кишки, которую проходит проглоченная пища. В обоих случаях цель одна и та же: ограничить употребление пищи и получаемой от нее энергии. После операции ощущение полного живота возникает у пациента при приеме меньшего, чем раньше, объема еды. Соответственно, потребляется и меньшее количество калорий. Бариатрические операции в целом изменяют предпочтения пациентов в еде и в режиме питания. В результате у пациента надолго снижается вес, облегчается течение сопутствующих заболеваний и увеличивается продолжительность жизни.

Бариатрическая хирургия — это вмешательство в пищеварительный тракт с целью обеспечить существенное и постоянное снижение веса человека, а также облегчить метаболические заболевания, связанные с ожирением, например, диабет второго типа или высокий уровень холестерина.

”Повторные операции бывают нужны в случае побочных эффектов сразу в послеоперационный период, т. е. в течение пары дней после операции. Также операция может понадобиться и позднее, если вес опять начинает расти или есть другие проблемы, например, выраженная рефлюксная болезнь, внутренняя грыжа и другие болезни”, — объясняет хирург. Все методы операции проводятся лапароскопически, т. е. с минимальными надрезами и меньшим повреждением тканей. Восстановление после операции проходит быстро, обычно выйти из больницы можно уже на второй-третий день.

Про повторные операции хирург Прийт Мийдла говорит, что их нельзя назвать слишком обыденными.

По словам хирурга, абсолютных противопоказаний для таких операций очень мало. Но каждому конкретному пациенту подбирается метод операции, наиболее подходящий ему.

”После резекции желудка частой проблемой становится плохая всасываемость витаминов, а при уменьшении желудка — изжога. Общей проблемой становится дряблая кожа на разных участках тела. Но это не столько побочное действие операции, сколько последствие похудения, — говорит хирург Мийдла. — Также спустя годы вес снова может начать увеличиваться. Чтобы избежать этого, надо сразу после операции менять образ жизни. В этом вопросе может помочь бариатрическая сестра”. Бариатрические операции считаются наиболее эффективным методом лечения ожирения. В случае резекции желудка вес может уйти на 60–80%, а после шунтирования предполагается снижение на 50–60%.

У обоих методов — резекции и шунтирования — есть свои плюсы и минусы. У каждого есть перечень возможных побочных эффектов, в числе которых воспаление брюшной полости, тромбоз, инфаркт, воспаление легких, выпадение волос, запоры, изжога и многое другое.

Кроме этих методов в Эстонии также делают лапароскопическое бандажирование желудка или устанавливают желудочный баллон. Но эти виды операций не финансируются Больничной кассой.

Операция по мини-шунтированию в целом схожа со стандартным шунтированием. Но в отличие от него при мини-шунтировании создается на одно кишечное соединении меньше. Такой метод показан в следующих случаях: плохая переносимость общего обезболивания, необходимость в уменьшении продолжительности наркоза; заболевания сердечно-сосудистой системы; высокий риск послеоперационных осложнений; недостаточная способность к восстановлению у больных с сахарным диабетом.

”Вначале стоит самостоятельно изучить, что такое бариатрические операции, поговорить с семейным врачом. Довольно много информации есть в интернете. Тогда на приеме у хирурга легче будет задать конкретные вопросы. Сложностью может стать выбор метода оперирования. Порой и хирургу сложно сказать, является ли один способ лучше второго”, — говорит Прийт Мийдла.

Ежегодно в Эстонии нескольким сотням человек проводятся бариатрические операции за счет Больничной кассы. В 2020 году таких операции было 455, годом ранее 392, а, к примеру, в 2016 году их было 539. Большинство таких операций проводится в Северо-Эстонской региональной больнице и в Клиникуме Тартуского университета . В Пярнуской больнице, Ида-Таллиннской центральной, Ляэне-Таллиннской центральной и Вильяндиской больницах тоже проводят такие операции с целью снижения веса.

Бариатрические операции проводятся как платно, так и бесплатно. В частных клиниках операция по шунтированию желудка обойдется примерно в 5000 евро. В государственных клиниках операцию проводят бесплатно для тех пациентов, чей индекс массы тела превышает 39,99 единиц. Также и пациентам с индексом от 35 единиц бариатрическая операция полагается бесплатно, если есть одно из сопутствующих заболеваний: кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт, инсульт, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, легочная гипертензия, диабет второго типа или синдром поликистозных яичников. Подходящий для операции возраст пациента может варьироваться от 18 до 65 лет, хотя врачи оговариваются, что это не строгие рамки. Все зависит от общего состояния здоровья пациента.

После операции очень важно правильно питаться, отказаться от курения, принимать витамины, регулярно заниматься физическими тренировками. Достичь желаемого веса после операции обычно получается через один-три года. После этого у многих происходит обратное увеличение примерно на 5–10% от веса тела. Независимо от того, какой тип операции был проведен, риск увеличения веса будет сопровождать человека всю жизнь. В долговременной перспективе у 80% пациентов вес начинает медленно увеличиваться, но независимо от этого в течение жизни у большинства прооперированных людей сохраняется значительное снижение веса.

Он добавляет, что в некоторых случаях и люди без сильного ожирения могут стать кандидатами на подобную операцию при определенных условиях. Однако в таком случае она будет платной.

”Возможность операции во многом зависит от анамнеза человека: были ли в роду метаболические заболевания, были ли раньше проблемы с большим весом и т. д. Например, люди со вторым типом диабета потенциально подходят для операции и со значительно более низким индексом массы тела”, — говорит хирург.

Все в руках человека

На практике, конечно, все мы люди, и резко менять образ жизни и удерживать его не всем удается. Отсюда и проблема возвращения потерянного после операции веса целиком. Бариатрическая операция скорее вспомогательный метод, но свою эффективность он потеряет, если человек сам не сможет себя контролировать.

Евгению (имя изменено. — Прим. ред.) сейчас 75 лет. Ему делали операцию по шунтированию желудка 12 лет назад, когда его вес составлял 140 кг.

”Надо было сбрасывать вес. У меня были проблемы с коленями. Нужно было делать операцию — суставы вставлять. Ортопед сказал, что с моим весом делать такую операцию нет смысла. Сначала надо похудеть. Доктор написал мне направление к хирургу. Ну, тогда дело и завертелось”, — начинает рассказывать Евгений.

Мужчина рассказывает, что метод операции ему предложил врач. Евгений согласился. Операция длилась пару часов. После операции мужчина провел в больнице около недели. Послеоперационные швы зажили быстро. По его наблюдениям, отмечает мужчина, в отделении больницы тогда было много людей, ожидающих такую же операцию, больше было женщин.

”После операции перестал есть некоторые продукты, например копчености, жареное мясо, спиртное перестал пить. Когда выпивал рюмку водки, сразу была резкая боль в желудке, — говорит Евгений. — И так понемножку худел. Это продолжалось лет пять-шесть. Потом вес стал обратно набираться”.