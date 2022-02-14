Maxima запустила программу вакцинации сотрудников стоимостью 50 000 евро

Как и в прошлом году, в компании также будут проведены различные обучения, на которых врач-специалист будет объяснять сотрудникам Maxima отличия, принципы работы и безопасность вакцин. На обучениях, которые в основном проходят в онлайн-среде, также есть возможность задавать врачам вопросы. ”Мы очень благодарны врачам, которые помимо своей и без того быстрой ежедневной работы нашли время приехать и провести эти лекции для наших сотрудников”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti.

Чтобы упростить для работников начало вакцинации или получение бустерной дозы, предприятие проводит различные поддерживающие мероприятия. Как и в прошлом году, для этого будут использованы возможности, финансируемые Больничной кассой. Одна из них — вакцинационный автобус, который позволяет сотрудникам магазинов Maxima вакцинироваться в Таллинне , Тарту и Ида-Вирумаа .

Целью новой программы вакцинации Maxima ”1-2-3 — начни, закончи и укрепи свою иммунную систему с помощью вакцинации” является увеличение доли вакцинированных работников, в идеале она могла бы достичь как минимум 80-85% работников. Каждый работник, который в период с 1 марта по 31 августа представит справку о завершенном курсе вакцинации, действующую не менее шести месяцев, среди прочего, получит единовременный бонус в размере 25 евро. В течение полугода компания инвестирует в выплату этих премий 50 000 евро.

Чтобы защитить как можно больше своих сотрудников как от заражения, так и от серьезного заболевания, с 3 февраля компания запустила новую программу вакцинации для сотрудников. ”Различные штаммы COVID-19 заражают как невакцинированных, так и вакцинированных людей. Разница в том, что вакцинированные люди заражаются меньше, легче переносят заболевание и могут быстрее вернуться к работе”, — пояснила Кимбер.

”Хотя уровень вакцинированности в Maxima уже достиг 72%, что выше среднего уровня по Эстонии, среди наших сотрудников все еще есть люди, которые вообще не вакцинированы, треть наших сотрудников по-прежнему не вакцинирована. В то же время очень большая часть наших сотрудников — это работники первой линии, которые должны получить наилучшую защиту от вируса, которая у нас есть”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер.

Кроме того, Maxima всячески поддерживала государственные мероприятия по вакцинации. ”Мы всегда находили место для вакцинационных палаток на территории наших магазинов, обеспечивали для них подключение к электричеству и другие необходимые коммуникации. Как и сотрудникам наших магазинов, мы также предлагали специалистам по вакцинации бесплатные обеды”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti. На протяжении пандемии Maxima также обеспечила для своих сотрудников бесплатные экспресс-тесты, маски и дезинфицирующие средства.

”Внутри предприятия мы всячески поддерживали вакцинацию — это не первая кампания по вакцинации, которую мы проводим среди наших сотрудников”, — сказала Кимбер. Весной прошлого года Maxima стала одной из первых розничных сетей в Эстонии, которая ввела дополнительный мотивационный пакет, чтобы убедить сотрудников вакцинироваться. Так в апреле предприятие объявило внутренний розыгрыш поездок, призывавший сотрудников активно вакцинироваться.

Из всех вакцинированных работников было разыграно десять поездок на двоих в Хургаду, Египет. Для участия в розыгрыше надо было до Иванова дня представить подтверждение вакцинации, победители были объявлены 28 июня. Это был пакет ”все включено” отеля 5*, которым можно воспользоваться до конца прошлого года. ”Розыгрыш путешествия был воспринят сотрудниками с большим интересом и одобрением”, — подтвердила Кимбер. В результате этого количество вакцинированных в компании увеличилось почти на 300 человек. В проведенную прошлой весной программу вакцинации Maxima инвестировала почти 50 000 евро.

Также Maxima стала первой розничной сетью в Эстонии, которая более года назад, 12 ноября 2020, начала бесплатно раздавать маски в своих магазинах покупателям, у которых личной маски с собой не было. Все клиенты, приходящие в магазины Maxima без маски, могут получить ее бесплатно на стойке информации или на кассах в небольших магазинах. Кроме того, с прошлой недели компания на длительный срок снизила цену на продаваемый в ее магазинах антиген-тест на Covid-19 до 4,59 евро. Это самый дешевый экспресс-тест на корону на розничном рынке.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.