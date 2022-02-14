Maxima запустила программу вакцинации сотрудников стоимостью 50 000 евро
В течение прошлого года Maxima приложила много усилий, чтобы убедить сотрудников вакцинироваться. Теперь компания запустила новую масштабную программу вакцинации, в рамках которой для вакцинированных сотрудников будет предусмотрена выплата бонусов.
”Хотя уровень вакцинированности в Maxima уже достиг 72%, что выше среднего уровня по Эстонии, среди наших сотрудников все еще есть люди, которые вообще не вакцинированы, треть наших сотрудников по-прежнему не вакцинирована. В то же время очень большая часть наших сотрудников — это работники первой линии, которые должны получить наилучшую защиту от вируса, которая у нас есть”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер.
Чтобы защитить как можно больше своих сотрудников как от заражения, так и от серьезного заболевания, с 3 февраля компания запустила новую программу вакцинации для сотрудников. ”Различные штаммы COVID-19 заражают как невакцинированных, так и вакцинированных людей. Разница в том, что вакцинированные люди заражаются меньше, легче переносят заболевание и могут быстрее вернуться к работе”, — пояснила Кимбер.
Целью новой программы вакцинации Maxima ”1-2-3 — начни, закончи и укрепи свою иммунную систему с помощью вакцинации” является увеличение доли вакцинированных работников, в идеале она могла бы достичь как минимум 80-85% работников. Каждый работник, который в период с 1 марта по 31 августа представит справку о завершенном курсе вакцинации, действующую не менее шести месяцев, среди прочего, получит единовременный бонус в размере 25 евро. В течение полугода компания инвестирует в выплату этих премий 50 000 евро.
Чтобы упростить для работников начало вакцинации или получение бустерной дозы, предприятие проводит различные поддерживающие мероприятия. Как и в прошлом году, для этого будут использованы возможности, финансируемые Больничной кассой. Одна из них — вакцинационный автобус, который позволяет сотрудникам магазинов Maxima вакцинироваться в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа.
Как и в прошлом году, в компании также будут проведены различные обучения, на которых врач-специалист будет объяснять сотрудникам Maxima отличия, принципы работы и безопасность вакцин. На обучениях, которые в основном проходят в онлайн-среде, также есть возможность задавать врачам вопросы. ”Мы очень благодарны врачам, которые помимо своей и без того быстрой ежедневной работы нашли время приехать и провести эти лекции для наших сотрудников”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti.
Кроме того, Maxima всячески поддерживала государственные мероприятия по вакцинации. ”Мы всегда находили место для вакцинационных палаток на территории наших магазинов, обеспечивали для них подключение к электричеству и другие необходимые коммуникации. Как и сотрудникам наших магазинов, мы также предлагали специалистам по вакцинации бесплатные обеды”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti. На протяжении пандемии Maxima также обеспечила для своих сотрудников бесплатные экспресс-тесты, маски и дезинфицирующие средства.
”Внутри предприятия мы всячески поддерживали вакцинацию — это не первая кампания по вакцинации, которую мы проводим среди наших сотрудников”, — сказала Кимбер. Весной прошлого года Maxima стала одной из первых розничных сетей в Эстонии, которая ввела дополнительный мотивационный пакет, чтобы убедить сотрудников вакцинироваться. Так в апреле предприятие объявило внутренний розыгрыш поездок, призывавший сотрудников активно вакцинироваться.
Из всех вакцинированных работников было разыграно десять поездок на двоих в Хургаду, Египет. Для участия в розыгрыше надо было до Иванова дня представить подтверждение вакцинации, победители были объявлены 28 июня. Это был пакет ”все включено” отеля 5*, которым можно воспользоваться до конца прошлого года. ”Розыгрыш путешествия был воспринят сотрудниками с большим интересом и одобрением”, — подтвердила Кимбер. В результате этого количество вакцинированных в компании увеличилось почти на 300 человек. В проведенную прошлой весной программу вакцинации Maxima инвестировала почти 50 000 евро.
Также Maxima стала первой розничной сетью в Эстонии, которая более года назад, 12 ноября 2020, начала бесплатно раздавать маски в своих магазинах покупателям, у которых личной маски с собой не было. Все клиенты, приходящие в магазины Maxima без маски, могут получить ее бесплатно на стойке информации или на кассах в небольших магазинах. Кроме того, с прошлой недели компания на длительный срок снизила цену на продаваемый в ее магазинах антиген-тест на Covid-19 до 4,59 евро. Это самый дешевый экспресс-тест на корону на розничном рынке.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.