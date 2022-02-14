Застреливший учительницу в Вильянди: один патрон должен был остаться для меня. Я просто хотел, чтобы все закончилось

"Я хотел, чтобы меня заметили, чтобы кто-нибудь поговорил со мной. Чтобы кто-то понял, смог дать совет, но этого так и не произошло. На самом деле, один патрон должен был остаться для меня. Я просто хотел, чтобы все закончилось…" — сказал Руут.

Молодой человек сожалеет, что причинил боль стольким людям и просит за все это извинения.

Стрельба в школе Паалалинна в Вильянди произошла 27 октября 2014 года. Тогда еще 15-летний Вахур Руут во время урока застрелил учительницу по немецкому языку Эне Сарапи. Женщина скончалась на месте до прибытия скорой. После стрельбы ученик добровольно сдал оружие персоналу школы и при задержании сопротивления не оказал.

Руут был осужден в октябре 2014 года на девять лет за убийство и незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами. Однако в 2019 году суд постановил досрочно освободить его из тюрьмы с испытательным сроком.

Суд отметил, что Руут рос в семье, где царили определенные правила. Родители ожидали от него только пятерок и применяли физические наказания. Также важно, что на момент совершения преступления ему было всего 15 лет и навыки решения проблем еще не сформировались. Согласно составленной тюрьмой характеристике, поведение молодого человека было стабильно положительным.