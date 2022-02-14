СМИ: Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами

За последние сутки из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, сообщили в понедельник радионовости ERR со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, из Украины вылетели борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Ранее выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук. Частный борт на 50 человек также заказал депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), миллионер Игорь Абрамович.

Из Украины на днях также вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, а накануне страну покинули Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

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