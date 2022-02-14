14.02.2022, 08:45
Выходные прошли "весело": за сутки задержали 21 пьяного водителя(1)
Foto: Anni Õnneleid
За прошедшие сутки ха рулем задержали 21 водителя в состоянии алкогольного опьянения.
В 14:23 сообщили о ДТП около Пярнамяэ теэ, 17 в Таллинне, где 45-летняя женщина на Mitsubishi Outlander отклонилась на встречную полосу движения и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Transporter Kombi, которым управлял 52-летний мужчина. Водителей Volkswagen и Mitsubishi, а также 11-летнюю пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 17:57 сообщили о ДТП около Линнамяэ теэ, 17 в Таллинне, где, согласно первоначальным данным, 51-летний водитель автобуса Volvo резко затормозил, так как дорогу по пешеходному переходу переходил человек. В результате этого упала 59-летняя пассажирка автобуса, которую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.