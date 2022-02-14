Выходные прошли "весело": за сутки задержали 21 пьяного водителя

В 14:23 сообщили о ДТП около Пярнамяэ теэ, 17 в Таллинне, где 45-летняя женщина на Mitsubishi Outlander отклонилась на встречную полосу движения и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Transporter Kombi, которым управлял 52-летний мужчина. Водителей Volkswagen и Mitsubishi, а также 11-летнюю пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.