Попов: у работодателя нет морального права вызывать на работу больного сотрудника

"Надо сказать, что очень тяжелая ситуация в больнице. С одной стороны, у нас достаточно много пациентов, которые требуют больничного лечения. С другой, наша главная проблема на сегодняшний день — это отсутствие персонала для лечения этих пациентов. Если взять, к примеру, нашу клинику инфекционных болезней, то там у нас более порядка одной трети от общего числа персонала", — сказал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больница Аркадий Попов, слова которого приводит "Актуальная камера+".

В некоторых больницах вновь приостановлено плановое лечение. Несмотря на то, что теперь у инфицированных медработников есть право выходить на работу раньше окончания срока самоизоляции, если нет симптомов, в больницах отмечают, что звучит это куда проще, чем оказывается на деле.

"Юридически мы можем написать очень много хороших рекомендаций. При этом, с другой стороны, если состояние здоровья человека не позволяет выходить на работу, то соответственно человек остается дома на больничном. У работника есть всегда право быть на больничном, если он болеет. У работодателя нет права и даже морального права требовать у работника, чтобы он, болеющий, вышел на работу", — сказал Попов.

Медики в очередной раз подчеркивают, вакцина не защищает от заражения коронавирусом, а помогает предотвратить тяжелое течение болезни и не оказаться в больнице.

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