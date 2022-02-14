14.02.2022, 07:16
Кая Каллас в срочном порядке созвала министров из-за ситуации вокруг Украины
Foto: Priit Simson
Премьер-министр Кая Каллас пригласила членов правительства на заседание кабинета министров, которое начнется сегодня в восемь часов утра, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью.
Членам правительства будет представлен обзор последних событий, также будет обсуждаться готовность Эстонии к ситуации, если Россия нападет на Украину.
По словам директора по координации безопасности и национальной обороны Государственной канцелярии Индрека Сирба, Эстония давно следит за развитием событий у границ Украины и ведет тесный обмен информацией со своими союзниками.
”Поскольку в последние дни ситуация обострилась, мы дадим членам правительства обновленный обзор угрозы нападения России на Украину”, — сказал он.