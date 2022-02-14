Кая Каллас в срочном порядке созвала министров из-за ситуации вокруг Украины

Членам правительства будет представлен обзор последних событий, также будет обсуждаться готовность Эстонии к ситуации, если Россия нападет на Украину.

По словам директора по координации безопасности и национальной обороны Государственной канцелярии Индрека Сирба, Эстония давно следит за развитием событий у границ Украины и ведет тесный обмен информацией со своими союзниками.

”Поскольку в последние дни ситуация обострилась, мы дадим членам правительства обновленный обзор угрозы нападения России на Украину”, — сказал он.