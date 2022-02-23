Новости Эстонии
23.02.2022, 20:20

СМОТРИТЕ НА DELFI | К чему приведет встреча финской студентки и русского шахтера в поезде? Фильм ”Купе №6”, покоривший Канны — бесплатно для подписчиков!

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кино на выходные
"Купе №6". Кадр из фильма
"Купе №6". Кадр из фильма
ФОТО: kaader filmist
Роудмуви “Купе № 6”, снятое с участием эстонской продюсерской группы и получившее награды на самых престижных фестивалях, включая Гран-при Канн, теперь можно посмотреть в Delfi. Те, кто подписался на Delfi Kogupaket, может посмотреть фильм бесплатно, для остальных “билет в кино” стоит 5,99 евро.

Пожалуй, главный русскоязычный фильм года!

“Купе № 6” в прошлом году завоевало Гран-при Каннского кинофестиваля, после чего последовали успешные показы на международных кинофестивалях, в том числе в Торонто, Сан-Паулу, Лондоне, Карловых Варах, Ванкувере, Пусане, Вальядолиде, Иерусалиме, Хельсинки, Цюрихе и других. 

Смотрите его на Delfi прямо сейчас!

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