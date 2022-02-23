23.02.2022, 20:20
СМОТРИТЕ НА DELFI | К чему приведет встреча финской студентки и русского шахтера в поезде? Фильм ”Купе №6”, покоривший Канны — бесплатно для подписчиков!(1)
кино на выходные
ФОТО: kaader filmist
Роудмуви “Купе № 6”, снятое с участием эстонской продюсерской группы и получившее награды на самых престижных фестивалях, включая Гран-при Канн, теперь можно посмотреть в Delfi. Те, кто подписался на Delfi Kogupaket, может посмотреть фильм бесплатно, для остальных “билет в кино” стоит 5,99 евро.