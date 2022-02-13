В Эстонии распространяется новый опасный наркотик

По данным полиции, он попадает в нашу страну через Латвию. Это новый и очень сильный синтетический опиоид. По крепости он сравним с фентанилом или даже сильнее его, сообщила в воскресенье "Актуальная камера" (ETV+).

"Фентанил и схожие с ним вещества чрезвычайно токсичны, и их дозировка — это занятие, требующее точности аптекаря. При их употреблении ошибиться очень легко. Их вводят в форме инъекций, что уже само по себе очень опасно, и если их смешивать, то последствия для здоровья могут быть совершенно непредсказуемыми. А если немедленно не получить помощь, то смерть от передозировки — это абсолютно вероятный исход", — прокомментировал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.