13.02.2022, 16:41
ГРАФИК | В понедельник электричество подорожает почти в три раза(15)
Foto: Argo Ingver
В понедельник средняя биржевая цена на электричество будет выше, чем в воскресенье.
В понедельник, 14 февраля, средняя биржевая цена электроэнергии составляет 69,2 евро за мегаватт-час. В утренние часы — до 7.00 -цены будут особенно благоприятны. С семи часов утра цена начнет расти, но все равно будет в пределах нормы.
По данным Nordpool, завтра средняя биржевая цена в Эстонии составит 69,2 евро за мегаватт-час. В воскресенье она составляла 24,23 евро за мегаватт-час.
Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии достигала 469,03 евро, а максимальная более 1000 евро.