ГРАФИК | В понедельник электричество подорожает почти в три раза

В понедельник, 14 февраля, средняя биржевая цена электроэнергии составляет 69,2 евро за мегаватт-час. В утренние часы — до 7.00 -цены будут особенно благоприятны. С семи часов утра цена начнет расти, но все равно будет в пределах нормы.