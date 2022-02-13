Экономика
13.02.2022, 16:41

ГРАФИК | В понедельник электричество подорожает почти в три раза

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„Küta inimesi, mitte ruume," on saatejuhtide soovitud kuulajatele.
Foto: Argo Ingver
В понедельник средняя биржевая цена на электричество будет выше, чем в воскресенье.

В понедельник, 14 февраля, средняя биржевая цена электроэнергии составляет 69,2 евро за мегаватт-час. В утренние часы — до 7.00 -цены будут особенно благоприятны. С семи часов утра цена начнет расти, но все равно будет в пределах нормы.

По данным Nordpool, завтра средняя биржевая цена в Эстонии составит 69,2 евро за мегаватт-час. В воскресенье она составляла 24,23 евро за мегаватт-час.

Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии достигала 469,03 евро, а максимальная более 1000 евро.

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