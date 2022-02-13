Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов, пишет DW.

Победа в первом туре



Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы — входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую — из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 выборщика.

Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт (Gerhard Trabert), которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте (Max Otte) от "Альтернативы для Германии" (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр (Stefanie Gebauer) от партии "Свободные избиратели" (58 голосов).

Почти 25 лет в политике



Выходец из рабочей семьи Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Карьера политика началась в команде будущего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) — Штайнмайер руководил его офисом, когда Шрёдера занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем в ведомстве федерального канцлера, а позднее возглавил это ведомство.