Зеленский: сегодня для нас самый большой враг — это паника

Зеленский поблагодарил собеседника за его усилия в консолидации международной поддержки Украины.

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг нашего государства, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в Нормандском.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

”Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации”, — сказал Глава государства.

В этой связи он поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в нашей стране и поддержат нас, выполняя свою работу.

”Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг — это паника”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом.

Глава государства поблагодарил за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Владимир Зеленский также подтвердил неизменность евроинтеграционного курса Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского Союза относительно полноправного членства нашего государства.

Со своей стороны Президент Европейского совета подтвердил решительную и непреклонную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.