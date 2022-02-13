Норвежскую биатлонистку унесли на руках после финиша — она не могла встать самостоятельно

С последнего рубежа Тандревольд вышла третьей. Запас от ближайших преследовательниц был комфортный. За километр до финиша Ингрид опережала Анну Солу на 18 секунд. А уже на финише пропустила вперед не только белоруску, но и еще 10 соперниц, передает sports.ru.

Едва пересекла финиш, Тандревольд рухнула. К ней тут же подбежали другие биатлонистки и отцепили лыжи. Ингрид все не вставала — лежала, уткнувшись лицом в снег.

”Она в сознании. Она все время была в сознании. Ее состояние сейчас — вялое и подавленное”, — заверил врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд.

Это не первый раз, когда Ингрид почувствовала себя плохо прямо во время гонки. В прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе она сошла со спринта. Тогда ее тоже не хватило на последний круг. Причину такой реакции организма выяснили сразу:

”У меня началась мерцательная аритмия, когда я встала с коврика после заключительной стрельбы. Я почувствовала себя очень плохо, в теле будто закончилась вся энергия”.

Полуобморочное состояние периодически настигает Тандревольд в гонках, хотя сама она не переживала после того случая в Оберхофе:

”До этого со мной такое было лишь однажды — больше четырех лет назад. Такое происходит редко и это не является проблемой.

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