Заложен краеугольный камень здания Таллиннского городского театра(4)
В церемонии приняли участие министр культуры Тийт Терик и мэр Таллинна Михаил Кылварт, артист Таллиннского городского театра Индрек Саммуль, представитель строительного предприятия Марго Падар и представитель предприятия-проектировщика Маарья Каск. Также присутствовали директор Таллиннского городского театра Михкель Кюбар, главный режиссер театра Уку Уусберг и долгое время проработавший главным режиссером театра Эльмо Нюганен.
”13 февраля 1966 года Таллиннский городской театр, тогда Государственный молодежный театр ЭССР, дал свое первое представление во дворце культуры имени Яана Томба, ныне культурном центре ”Сальме”. Возглавивший театр Вольдемар Пансо написал в программке первой постановки: „Этот театр должны характеризовать содержательность, современность, духовность, интеллигентность, радость, глубина и точность формы”. Спустя 65 лет полных перемен эти слова все так же уместны, и останутся таковыми, когда короткое время спустя здание, заложить краеугольный камень которого — наша историческая задача, откроет свои двери”, — сказал министр культуры Тийт Терик.
”Таллиннский городской театр отмечает 13 февраля свой день рождения — что может быть лучшим подарком, чем закладка краеугольного камня нового здания? Разве что открытие этого здания. Но и этого события осталось ждать не так уж долго — ключи будут переданы театру уже через два года, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Краеугольный камень театра на территории IX квартала Старого города был заложен давно, еще летом 1990-го года. Тогда речь шла о предшественнике Таллиннского городского театра — Молодежном театре, но как известно, это здание, к сожалению, так и не было построено. Такая же судьба постигла и следующий проект: Городской театр должен был получить новую крышу над головой, когда Таллинн носил статус культурной столицы Европы в 2011 году. Однако сейчас мы уверенными шагами движемся к цели, которой театральный коллектив и ценители культуры ждали десятилетиями, и у меня есть уверенность в том, что на этот раз мы все же её достигнем”.
Вместе с капсулой времени с напоминаниями о сегодняшнем дне, вновь будет заложена капсула времени от 8 июня 1990 года, она включает копию описания репертуара театра сезона 1989/1990 и список работников театра, копию договора о строительстве театра между Эстонской Республикой и польской строительной фирмой Budimex, деньги, находившиеся тогда в обороте (рубли и копейки), газет Rahva Hääl, Päevaleht, Reede, Raadioleht, а также талон на покупку стирального порошка от 1990 года. Оригиналы этих документов из-за их хрупкости будут сохранены в архиве.
Целью проекта развития Таллиннского городского театра является строительство между улицами Лай и Айда квартала и расширение ”Адской сцены” (Põrgulava), что послужит приведению в порядок очень важной части Старого города. С учетом требований защиты памятников старины будет построено два новых здания, а реконструкция имеющихся будет проведена так, чтобы два внутренних двора образовали целостный комплекс. Поскольку история квартала относится к XIV веку, а сеть улиц окружающих IX квартал — к XVI веку, новые здания на улице Айда и ”Адская сцена” сохранят исторические фронтоны и уникальную структуру зданий. Парадные входы новых залов будут расположены на углу улиц Лай и Айда, чтобы посетители театра могли пройти по историческому зданию, которое восстановят в максимальной точности, которой возможно достичь.
Директор театра Михкель Кюбар отметил, что это чрезвычайно сложное, но интересное строительство. ”Это не просто реновация театрального здания. Весь объект состоит из 16-ти зданий, строительный процесс достиг глубины 9 метров под брусчаткой Старого города, в ходе археологических раскопок были обнаружены находки, которые потребовали пересмотра планирования пространства, вся логистика на территории Старого города — сама по себе достопримечательность. Это большой вызов, но окончательный результат будет великолепным, — сказал Кюбар, добавив, что это театральное здание будет единственным в своем роде не только в Эстонии, но и во всей Европе.
Обновленный зал ”Адской сцены” будет совершенно уникальным и вместит до 350 человек, соединив два разных зала — итальянский и типа black box — оснащенных новейшей аппаратурой. Также здесь появится новый театральный зал типа black box. Во внутреннем дворе будет построена уличная сцена, которая позволит театру продолжить традицию летних представлений. В порядок будут приведены и другие площадки театра. В общей сложности строительство квартала создаст в театре и у летней сцены 620 зрительских мест. В то же время весь проект спланирован таким образом, чтобы сохранилась атмосфера Городского театра и непосредственная близость актеров к публике.
Четыре года назад Таллиннский департамент городского имущества и Таллиннский городской театр в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии организовали международный архитектурный конкурс, на который поступило 13 работ. Из их числа был выбран эскиз архитектурного бюро Salto AB OÜ под названием ”Павильон” (авторы Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мяртен Петерсон и Мартин МакЛин). Здания спроектированы архитектурным бюро Salto в сотрудничестве с Projektipea OÜ. Строительные работы начались в День театра в 2021 году, когда работавший в то время главным режиссером театра Эльмо Нюганен передал ключи от здания строительному предприятию Ehitus5ECO, чтобы уже через пару лет началась новая глава в истории Городского театра. Общая стоимость девелопмента театра согласно плану составит более 34 миллионов евро, средства выделяются как из городского, так и из государственного бюджета.
В ноябре 2020 года был построен производственный комплекс Таллиннского городского театра (ул. Суур-Сыямяэ, 44 d), что также открыло новый этап в комплексном проекте развития театра.