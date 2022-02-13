Заложен краеугольный камень здания Таллиннского городского театра

”Таллиннский городской театр отмечает 13 февраля свой день рождения — что может быть лучшим подарком, чем закладка краеугольного камня нового здания? Разве что открытие этого здания. Но и этого события осталось ждать не так уж долго — ключи будут переданы театру уже через два года, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Краеугольный камень театра на территории IX квартала Старого города был заложен давно, еще летом 1990-го года. Тогда речь шла о предшественнике Таллиннского городского театра — Молодежном театре, но как известно, это здание, к сожалению, так и не было построено. Такая же судьба постигла и следующий проект: Городской театр должен был получить новую крышу над головой, когда Таллинн носил статус культурной столицы Европы в 2011 году. Однако сейчас мы уверенными шагами движемся к цели, которой театральный коллектив и ценители культуры ждали десятилетиями, и у меня есть уверенность в том, что на этот раз мы все же её достигнем”.