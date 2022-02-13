Невероятно: просидевший 10 дней на карантине эстонский двоеборец показал лучший результат на тренировке

Первый прыжок с трамплина у Ильвеса был на 130.5 метров. Это лучший результат среди конкурентов. На втором месте норвежец Эспен Бьёрнстад 123.5 метров.

Двоеборец сдал положительный тест на коронавирус в Пекине еще до начала Олимпиады 2 февраля. Затем его посадили на карантин, из которого он вышел в субботу. Сможет ли он принять участие в большом трамплине во вторник еще неизвестно. "Окончательно он решит за день до старта", — сказал представитель лыжного Союза.