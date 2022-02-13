Невероятно: просидевший 10 дней на карантине эстонский двоеборец показал лучший результат на тренировке
Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес в субботу вышел из карантина. Уже в воскресенье он был лучшим на официальной тренировке.
Первый прыжок с трамплина у Ильвеса был на 130.5 метров. Это лучший результат среди конкурентов. На втором месте норвежец Эспен Бьёрнстад 123.5 метров.
Вторая попытка у Ильвеса была на 125.5 метров, на первом месте неожиданно оказался австриец Йоханнес Лампартер 135.5 метров.
В третий раз Ильвес опять занял первое место, прыгнув на 130 метров.
Двоеборец сдал положительный тест на коронавирус в Пекине еще до начала Олимпиады 2 февраля. Затем его посадили на карантин, из которого он вышел в субботу. Сможет ли он принять участие в большом трамплине во вторник еще неизвестно. "Окончательно он решит за день до старта", — сказал представитель лыжного Союза.
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