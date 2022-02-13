За сутки коронавирус диагностировали у 4610 человек, скончались семь пациентов

По состоянию на утро 13 февраля в больницах находятся 481 пациент с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 290 человек, из которых 177 человек (61%) не были вакцинированы, у 113 человек (39%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 62 новые истории болезни, при этом в 32 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматической формы COVID-19. На протяжении последних 10 дней госпитализированы были в среднем 42 пациента с симптоматической формой COVID-19. Скончались семь пациентов с коронавирусом: 67-летний мужчина, 76-летний мужчина, 77-летний мужчина, 81-летний мужчина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 7418 тестов на коронавирус, результат 4610 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 336,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 532,0 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 605 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 66 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 419 757 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,7%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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