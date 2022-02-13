13.02.2022, 09:45
Посол России в Швеции заявил дословно ”нам насрать на западные санкции”(26)
ФОТО: Официальный Твиттер Посольства России в Швеции
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью изданию Aftonbladet, в котором заявил, что ”нам насрать на западные санкции”. Цитату дипломата газета вынесла в заголовок.
Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет угрозой для России, пишет Znak.com.
Также он высказался на тему санкций. ”Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции”, — цитирует газета Татаринцева.
Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.