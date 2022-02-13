Посол России в Швеции заявил дословно ”нам насрать на западные санкции”

Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет угрозой для России, пишет Znak.com.

Также он высказался на тему санкций. ”Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции”, — цитирует газета Татаринцева.

Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.