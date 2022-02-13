Таллинн призывает сообщать об опасных выбоинах на дорогах

”На данный момент невозможно утверждать, что выбоин на дорогах больше, чем в предыдущие годы. Однако в случае постоянных колебаний температуры в пределах от -1 до +1 градусов, асфальт деформируется быстрее, поэтому ремонт выбоин осуществляется и в зимний период, — пояснил заместитель мэра Владимир Свет. — Поскольку зимняя смесь не обеспечивает того же качества покрытия, что и обычный асфальт, то с наступлением теплой погоды большую часть оперативно отремонтированных выбоин заливают снова — уже стандартным асфальтом”.

Представляющие опасность для дорожного движения выбоины ежедневно ремонтируются силами трех бригад работников договорного партнера Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, причем две бригады работают днем, и одна — в ночную смену. Нынешней зимой уже отремонтировано 2700 м2 дорожного покрытия; для сравнения — в прошлом и позапрошлом году объем проведенных работ составил 7000 м2 и 14 000 м2 соответственно. Поскольку зима еще не закончилась, в этом году цифры, вероятно, достигнут прошлогоднего уровня. По состоянию на минувшую пятницу в городе зафиксировано 20 выбоин, представляющих опасность для дорожного движения. Ведутся оперативные работы по их устранению.

Выбоины — это ямы в асфальте диаметром более 20 см и глубиной более 5 см, они должны быть обозначены дорожными знаками. Обычно появление выбоин обусловлено износом дорожного покрытия из-за использования шипованных шин, изменением свойств дорожных материалов с течением времени или изменениями дорожной конструкции, вызванными движением большегрузного транспорта. Процессы ускоряются из-за влажного дорожного покрытия и чередования периодов заморозков и оттепелей. Требования к ремонту выбоин обозначены в постановлении министра экономики и инфраструктуры (текст на эстонском языке).