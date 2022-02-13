Таллинн призывает сообщать об опасных выбоинах на дорогах
”На данный момент невозможно утверждать, что выбоин на дорогах больше, чем в предыдущие годы. Однако в случае постоянных колебаний температуры в пределах от -1 до +1 градусов, асфальт деформируется быстрее, поэтому ремонт выбоин осуществляется и в зимний период, — пояснил заместитель мэра Владимир Свет. — Поскольку зимняя смесь не обеспечивает того же качества покрытия, что и обычный асфальт, то с наступлением теплой погоды большую часть оперативно отремонтированных выбоин заливают снова — уже стандартным асфальтом”.
Представляющие опасность для дорожного движения выбоины ежедневно ремонтируются силами трех бригад работников договорного партнера Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, причем две бригады работают днем, и одна — в ночную смену. Нынешней зимой уже отремонтировано 2700 м2 дорожного покрытия; для сравнения — в прошлом и позапрошлом году объем проведенных работ составил 7000 м2 и 14 000 м2 соответственно. Поскольку зима еще не закончилась, в этом году цифры, вероятно, достигнут прошлогоднего уровня. По состоянию на минувшую пятницу в городе зафиксировано 20 выбоин, представляющих опасность для дорожного движения. Ведутся оперативные работы по их устранению.
Выбоины — это ямы в асфальте диаметром более 20 см и глубиной более 5 см, они должны быть обозначены дорожными знаками. Обычно появление выбоин обусловлено износом дорожного покрытия из-за использования шипованных шин, изменением свойств дорожных материалов с течением времени или изменениями дорожной конструкции, вызванными движением большегрузного транспорта. Процессы ускоряются из-за влажного дорожного покрытия и чередования периодов заморозков и оттепелей. Требования к ремонту выбоин обозначены в постановлении министра экономики и инфраструктуры (текст на эстонском языке).
В зимний период ремонт дорог возможен только с использованием смеси, изготавливаемой прямо на месте ремонта, поэтому до прихода весны глубокие и опасные выбоины ликвидируются прежде всего на автомагистралях и улицах с движением общественного транспорта. Завод по производству летнего асфальта можно запускать при повышении среднесуточной температуры до плюс пяти градусов, после чего на дорогах начинаются масштабные ремонтные работы.
На сегодняшний день город израсходовал на зимнее ремонтное обслуживание дорог 160 000 евро, и к концу зимы эта сумма, вероятно, удвоится.
”Хотя Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства ежедневно следит за состоянием городских дорог, таллиннцы также могут помочь нам лучше обозначить проблемы, а мы сумеем быстрее на них реагировать. Как и в случае со скользкими и заснеженными улицами, о выбоинах можно сообщать на электронную почту kommunaal@tallinnlv.ee или на короткий номер городской помощи 14410. Мы ждем сообщений от участников дорожного движения”, — добавил Свет.