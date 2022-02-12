Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом, россияне отстают на 2 балла

Пападакис и Сизерон четырежды выигрывали чемпионаты мира, однако ни разу не становились на верхнюю ступень подиума на Олимпийских играх. В Сочи-2014 спортсмены были лишь в статусе запасных, а в Пхечане-2018 прямо посреди программы платье Габриэлы расстегнулось, из-за чего у девушки оголилась грудь - из-за этого спортсмены недобрали баллов и довольствовались серебром (выиграли канадцы Тесса Виртью и Скотт Мойр).