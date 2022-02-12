Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом, россияне отстают на 2 балла
Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон выиграл ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине. Пара набрала 90,83 балла и установила мировой рекорд
Ближайшие преследователи россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов отстают от французов на два балла.
Пападакис и Сизерон четырежды выигрывали чемпионаты мира, однако ни разу не становились на верхнюю ступень подиума на Олимпийских играх. В Сочи-2014 спортсмены были лишь в статусе запасных, а в Пхечане-2018 прямо посреди программы платье Габриэлы расстегнулось, из-за чего у девушки оголилась грудь - из-за этого спортсмены недобрали баллов и довольствовались серебром (выиграли канадцы Тесса Виртью и Скотт Мойр).
На чемпионат Европы в Таллинн французский дуэт не приезжал.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14
5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,68
8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54
9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,45
11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,58
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,59
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66
15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32
16. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22
18. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,08
19. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 65,87
20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 65,53
21. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 65,48
22. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 65,41
23. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 58,35