Россия пропустила первый гол на Олимпиаде. А потом еще пять и проиграла Чехии

Счет в матче с чехами открыл на 5-й минуте Владимир Ткачев, однако 8 минут спустя Томаш Кундратек стал первым хоккеистом на турнире, огорчившим вратаря сборной России.

Во второй двадцатиминутке защитник Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел российскую команду вперед, использовав численное преимущество. За две минуты до конца 2-го периода форвард россиян Дмитрий Воронков за удар в голову соперника получил удаление до конца матча - и этот момент стал переломным в матче. Чехам удалось сравнять счет (отличился экс-форвард "Бостона" Давид Крейчи), а вскоре усилиями Шпачека и выйти вперед.

Третий период начался атаками чешской сборной - и вскоре Лукаш Клок увеличил преимущество своей команды, однако уже через минуту Кирилл Семенов добил шайбу в ворота чехов и восстановил разницу в одну шайбу. А затем Гусев выдал удобный поперечный пас Грицюку, тот ускользнул от соперника, выкатился к воротам и проткнул шайбу мимо Грубеца. А через несколько секунд Чибисов прокатился за воротами и точно положил шайбу в дальний угол - так Россия вышла вперед.

Но тут же Гика забил пока самый курьезный гол турнира. Он прострелил с нулевого угла, шайба стукнулась о щиток вратаря Федотова и отскочила в сетку. Основное время матча завершилось вничью 5:5, а в овертайме чехам удалось реализовать численное преимущество и одержать победу - 6:5.

Вне зависимости от результата, сборная России обеспечила себе первое место в группе.

В других матчах американцы обыграли своих географических соседей (4:2), а Германия с трудом переиграла Китай (3:2).

Группа А

Канада – США – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

1:0 – 2 Робинсон (Хо-Сэнг, Э.Стаал)

1:1 – 3 Миле (О'Нилл, Кэмпфер)

1:2 – 19 Майерс (Фаррелл, Сэндерсон)

1:3 – 23 Бриссон (Шор)

2:3 – 35 Найт (Уинник)

2:4 – 47 Агостино (Миле)

Вратари: Паскуале 23/27 – Манн 35/37.

Германия – Китай – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

1:0 – 14 Брандт

2:0 – 17 Хольцер (Кагун)

3:0 – 25 Кагун (Мюллер, Ридер)

3:1 – 40 Фу (Челиос, Спрул)

3:2 – 50 Вонг (Йип, Спрул)