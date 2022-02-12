ГРАФИК | Такого очень давно не было! Смотрите, сколько будет стоить электричество в воскресенье

13 февраля цены не поднимутся выше 100 евро за мегаватт-час, а среднесуточная цена и вовсе составит 24,23 евро. Особенно низкими будут цены ранним утром.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.