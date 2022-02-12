12.02.2022, 15:30
ГРАФИК | Такого очень давно не было! Смотрите, сколько будет стоить электричество в воскресенье(1)
Foto: Argo Ingver
В воскресенье стоимость электричества на бирже будет удивительно низкой.
13 февраля цены не поднимутся выше 100 евро за мегаватт-час, а среднесуточная цена и вовсе составит 24,23 евро. Особенно низкими будут цены ранним утром.
Смотрите график!
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