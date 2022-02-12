Эстонец Айгро показал личный рекорд в прыжках с трамплина, норвежец Линдвик завоевал золото

Сумма баллов другого эстонского спортсмена Кевина Мальцева — 113,6 — также оказалась рекордной, но после того, как выступили все участники первого раунда, Мальцеву не удалось попасть в топ-30 (итоговое 37-е место). А вот Артти Айгро улетел на 130 метров, заработал 121.4 балла, обошел партнера по сборной и показал итоговый 29-й результат.

Чтобы попасть в финал, нужно было оказаться в топ-30 по итогам первого раунда. Выиграл первый раунд японец Ройю Кобаяси с суммой 147.0 балла, на 2,2 балла отстает норвежец Мариус Линдвик. Замыкает тройку сильнейших словенец Тими Зайц.

Решающей для распределения медалей в прыжках с трамплина стала вторая попытка, в которой Айгро показал 28-й результат (однако по сумме двух попыток остался 30-м). Победу одержал Линдвик, опередивший Кобаяси. Третий — немец Карл Гайгер. Трехкратный олимпийский чемпион поляк Камил Стох оказался 4-м. 40-летний швейцарец Симмон Амманн, для которого это была 7-я Олимпиада, показал лишь 25-й результат.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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