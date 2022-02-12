Эстонец Лийв занял 24-е место на 500-метровке, выиграл китаец Гао с олимпийским рекордом

Невероятный результат 34.32 показал хозяин катка Тинью Гао и выиграл золотую медаль с олимпийским рекордом. Второе место у представителя Кореи Минь Кью Ча (34.39). Бронза отправляется в Японию, благодаря усилиям Ватару Морисиге (34.49). Лучшим среди россиян стал Артем Арефьев (34.56), показавший 7-е время.

Единственный представитель Эстонии в этом видео программы - Мартен Лийв - 24-й с результатом 35.26. Всего в соревнованиях принимали участие 30 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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