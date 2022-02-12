Тутберидзе о скандале с Валиевой: непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр

Специалист заявила, что не сомневается в невиновности спортсменки. Она уточнила, что не понимает, почему Валиеву допустили до Олимпийских игр в Пекине, если ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года была сомнительной. Тутберидзе посчитала, что ситуация может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.

”Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю.

Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний — чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает.

Но очень надеемся, что справедливость восторжествует”, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позднее 12 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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