AstraZeneca: как национализм и политика помешали успеху британского "подарка всему миру"

Свою задачу ученые видели в том, чтобы прекратить распространение вируса по всему миру и предотвратить возникновение новых мутаций в странах, которые не были защищены от этого вируса.

Однако ученые в Оксфордском университете почувствовали себя неудобно, когда на щит стали подниматься именно британские достижения, поскольку, с их точки зрения, пандемия по своей природе не ведает границ.

Вакцину Oxford-AstraZeneca превозносили как национальный успех, отражающий силу британской науки. Правительство даже подумывало о том, чтобы изображать на ампулах с препаратом национальный флаг.

Но одновременно появилась надежда: в больницы стали поступать высокоэффективные вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые в Британии были одобрены к применению раньше, чем где-либо в мире.

Но вернемся в начало 2021 года. Число умерших и попавших в больницы с вариантом коронавируса "Альфа" росло, и система здравоохранения Великобритании оказалась под сильнейшим прессом.

"Они подорвали репутацию этой вакцины так, что это отозвалось во всем мире, — заявил сэр Джон. — Глупое поведение ученых и политиков, возможно, погубило сотни тысяч жизней, и тут нечем гордиться".

Профессор Оксфордского университета сэр Джон Белл, возглавлявший команду, которая, так сказать, вывела оксфордскую вакцину из лаборатории в массы, весьма критически отзывается о тех, кто принимает решения в Евросоюзе.

В ходе работы над документальным фильмом для телеканала BBC Two я говорил с учеными, политиками и комментаторами о судьбе вакцины Oxford-AstraZeneca, которую правительственные чиновники называли не иначе как "британским подарком всему миру".

К тому же эта вакцина, применявшаяся и в странах Евросоюза, не была одобрена в США.

Почти половина всего взрослого населения Великобритании получила по две дозы прививки от ковида препаратом AstraZeneca. Очень может быть, что это спасло больше жизней, чем все прививки Pfizer и Moderna вместе взятые. Однако сейчас национальная система здравоохранения Великобритании почти не использует вакцины AstraZeneca, а из более чем 37 млн человек, которым была сделана бустерная прививка, лишь 48 тыс. получили AstraZeneca.

AstraZeneca (для краткости AZ) была одобрена к применению в Великобритании и Евросоюзе для взрослого населения еще до того, как были получены твердые доказательства, что она защищает от ковида.

Но как же такое могло произойти? Все очень непросто.

Германия и Франция пошли на попятную, но репутация вакцины уже была подорвана. Некоторые врачи во Франции вынуждены были выбрасывать посроченные ампулы, потому что никто не приходил на прививку.

Впрочем, всего несколько часов спустя после этих заявлений Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину для применения взрослыми всех возрастов.

К концу января Евросоюз, отстававший от Великобритании с вакцинацией, был, похоже, уже готов одобрить AstraZeneca. Однако прежде чем европейские регуляторы успели принять соответствующее решение, Германия постановила, что эту прививку нельзя делать людям в возрасте старше 65 лет, а президент Франции Макрон и вовсе назвал эту вакцину "квази-неэффективной для пожилых".

"Мы не могли понять, как можно, чтобы у нас не было вакцины, и при этом мы слышим, как в Великобритании полным ходом идет вакцинация", — говорит доктор Вероник Трийет-Ленуар из контактной группы по вакцинации Европарламента.

В Британии, несмотря на ужасный урон, причиненный ковидом, во всех центрах вакцинации, которые я посетил, царила приподнятая атмосфера.

"Я не думаю, что облегчению наших отношений с Европой способствовало то, что эта вакцина была разрекламирована как британская", — признается сэр Джон Белл.

Одобрение вакцины в Британии совпало по времени с формальным выходом страны из Евросоюза.

"Во всем этом было слишком много национализма, — говорит профессор Эдриан Хилл, директор исследовательского Института Дженнера в Оксфордском университете, где была разработана эта вакцина. — И это подстегивало конкуренцию между разными видами вакцин и странами, их производящими. А это — самое худшее, что может быть, когда вы пытаетесь взять под контроль пандемию и обеспечить вакцинами весь мир".

Испытания показали, что эта вакцина защищает более молодых добровольцев, однако добровольцев старшего возраста подключили к испытаниям позже. И анализы их крови показали, что вакцина, как и в случае с молодыми добровольцами, вызывает очень сильную иммунную реакцию на коронавирус.

Из этого был сделан вывод, что вакцина будет защищать пожилых столь же хорошо, как и молодых. Этот вывод оказался верным. В разгар пандемии, когда срочно требовались вакцины, регуляторы решили одобрить их применение для пожилых людей в группе высокого риска. Но Франция и Германия вновь решили проявить большую осторожность.

В то же самое время разгорелся большой скандал вокруг поставок AZ. Вакцина производилась как в самой Британии, так и в Евросоюзе. Но поскольку Британия договорилась о приоритетных поставках раньше остальной Европы, компания заявила, что не сможет пополнять европейские запасы с британских фабрик, в то время как в саму Британию с европейского завода уже поступил миллион доз вакцины.

В разгар кризиса Еврокомиссия даже пригрозила приостановить экспорт вакцины в Британию, если Европа не получит "справедливо причитающуюся ей долю".

Окончательно репутацию вакцины в глазах многих европейцев добила обнаружившаяся в марте редкая, но все же связь с тромбозом. Среди многих стран, приостановивших тогда использование этой вакцины, были Германия, Франция, Ирландия, Италия, Австрия и Дания.

Риск возникновения тромбоза чрезвычайно низок — один на 65 тыс., но чаще это происходит именно у молодых. Когда европейские регуляторы объявили, что польза от вакцины заметно превышает имеющиеся риски, большинство стран отменили ограничения, но ввели новые — по возрасту.

При этом в Британии доверие к вакцине и гордость за нее оставались на высоком уровне даже после того, как из-за опасности тромбоза было принято решение применять ее только для людей в возрасте от 40 лет и старше.