За сутки коронавирус диагностировали у 5789 человек, умерли шесть человек

По состоянию на утро 12 февраля в больницах находятся 448 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 277 человек, из которых 177 человека (64%) не были вакцинированы, у 100 человек (36%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 84 новых историй болезни, при этом в 47 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматической формы COVID-19. На протяжении последних 10 дней госпитализированы были в среднем 42 пациентов с симптоматической формой COVID-19. Скончались шесть пациентов с коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 87-летний мужчина, 89-летний мужчина, 91-летняя женщина и 96-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 10 041 тестов на коронавирус, результат 5789 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 359,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 560,7 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 1784 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 155 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 419 282 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,7%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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