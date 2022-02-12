В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадала восьмилетняя девочка

ДТП произошло 11 февраля в 00:44 на 158 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Виурмаа, где 28-летняя женщина не справилась с управлением легкового автомобиля Toyota Corolla, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.