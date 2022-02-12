12.02.2022, 08:47
В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадала восьмилетняя девочка
Foto: Kenno Soo
Вчера ночью в аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадала восьмилетняя девочка.
ДТП произошло 11 февраля в 00:44 на 158 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Виурмаа, где 28-летняя женщина не справилась с управлением легкового автомобиля Toyota Corolla, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.
Находившуюся в машине 8-летнюю девочку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
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