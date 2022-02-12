Решение по Валиевой будет сегодня до 16.20 по таллиннскому времени(48)
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой в онлайн-формате, сообщает ”Матч ТВ” со ссылкой на CAS.
В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.
Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.
Выездная панель CAS должна вынести решение в течение суток после даты регистрации апелляций — то есть, 12 февраля после 17:20 по московскому времени (16:20 по таллиннскому), утверждает "Матч ТВ".
Состав арбитров, назначенных на дело Валиевой, еще неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.
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