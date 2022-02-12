Бё-младший выиграл золото спринта, у россиянина Цветкова — снова 4-е место

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс ушел на дистанцию первым, но уже на стрельбище его настиг француз Дестьё. Увы, эстонец не справился с давлением соперника и допустил сразу два промаха и лишился шансов на хорошее выступление.

Так называемая "красная" группа лидеров стартовала вскоре после Эрмитса. Россиянин Александр Логинов бежал под 10-м номером, его соотечественник Эдуард Латыпов — под 12-м, главный фаворит соревнований норвежец Йоханнес Бё — под 16-м, а лидер Кубка мира француз Кентен Фийон-Майе — 18-м.

Но единственным из россиян, кто прошел рубеж чисто, оказался Максим Цветков, недавно занявший 4-е место в индивидуальной гонке. Но возглавил гонку Бё, также не допустивший ни одного промаха, но на 20 секунд опережавщий Цветкова. Ко второму рубежу преимущество Бё над Цветковым достигло минуты.

Второй рубеж Цветков прошел без промахов и остается одним из претендентов на медали. Бё допустил один промах, но все равно остался лидером. Вторым — в двух секундах перед Цветковым — оказался Фийон-Майе. Очень близкий результат к Цветкову показал Тарьей Бё. На общем финише норвежец оказался на две секунды быстрее россиянина. Таким образом Цветков второй раз подряд занял 4-е место, а сборная России лишилась надежд на награды. Лидер российской сборной Александр Логинов занял лишь 35-е место и осложнил себе борьбу за награды в гонке преследования.

Лучшие из сборной Эстонии Рене Цахкна и Райдо Рянкель заняли 50-е и 51-е места и отобрались в гонку преследования. Кристо Сиймер - 70-й, стартовавший первым Калев Эрмитс - 88-й.

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.00,4 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9 (1)

4. Максим Цветков (Россия) – 40,6 (0)

До гонки

Все остальные — кроме Эрмитса — представители сборной Эстонии расположились во второй половине стартового листа. Райдо Ранкель уйдет на дистанцию 45-м, Рене Цакхна 76-м, Кристо Сиймер 87-м.