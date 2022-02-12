Россия выиграла золото женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Фаворитками гонки являлись команды Норвегии и России, уходившие на трассу под двумя первыми номерами. Уже с первых километров дистанции темп в гонке стала задавать стартёр российской команды Юлия Ступак. Ей удалось оторваться от пелотона, преследование в котором организовали спортсменки Германии и Швеции.

За два километра до финиша первого этапа норвежка Тириль Венг зацепилась лыжами с соперницей из Латвии, упала, и поймала 25 секунд отставания от лидера. Эстонка Кайди Каазику долгое время держалась в группе лидеров, однако на последнем километре дистанции не сумела выдержать темп более титулованных соперниц. Ступак передала эстафету лидером, на 1,5 секунды отставала команда Германии. Сборная Норвегии отставала на 27 секунд, занимая 8-е место. Сборная Эстонии занимала 14-е место (+1:24.2).

На втором этапе эстафеты должна была состояться дуэль двух сильнейших лыжниц сезона — Натальи Непряевой и Терезы Йохауг. Однако противостояние получилось заочным. Из-за неудачи на первом этапе Йохауг пришлось возглавлять группу преследовательниц российской и немецкой лыжниц.

К концу этапа немка Катарина Хеннинг, отсидевшаяся за спиной у Непряевой, атаковала и сумела оторваться от россиянки на 4 секунды. Норвегия передала эстафету третьей - в 22 секундах от лидера. Эстония передала эстафету 12-й, в трех минутах от лидера.

На первых же сотнях метров третьего этапа россиянка Ирина Сорина опередила свою немецкую визави и возглавила гонку, однако как и на предыдущем этапе, россиянкам не удалось продержаться на 1-й позиции до конца - Германия передала эстафету на 5 секунд раньше. Эстония передала эстафету 14-й (+4:24.7).

На последнем этапе солируют Вероника Степанова у России и Софие Крель у команды Германии их преследуют Рагнхиль Хага из Норвегии (отставание 14 секунд), финка Криста Пярмякоски (+18) и шведка Юнна Сундлинг (35 секунд, которые стремительно сократились до 20).