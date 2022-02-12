Россия выиграла золото женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине(68)
12 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в женской лыжной эстафете 4 по 5 км. Победителем гонки стала команда Российского олимпийского комитета.
Фаворитками гонки являлись команды Норвегии и России, уходившие на трассу под двумя первыми номерами. Уже с первых километров дистанции темп в гонке стала задавать стартёр российской команды Юлия Ступак. Ей удалось оторваться от пелотона, преследование в котором организовали спортсменки Германии и Швеции.
За два километра до финиша первого этапа норвежка Тириль Венг зацепилась лыжами с соперницей из Латвии, упала, и поймала 25 секунд отставания от лидера. Эстонка Кайди Каазику долгое время держалась в группе лидеров, однако на последнем километре дистанции не сумела выдержать темп более титулованных соперниц. Ступак передала эстафету лидером, на 1,5 секунды отставала команда Германии. Сборная Норвегии отставала на 27 секунд, занимая 8-е место. Сборная Эстонии занимала 14-е место (+1:24.2).
На втором этапе эстафеты должна была состояться дуэль двух сильнейших лыжниц сезона — Натальи Непряевой и Терезы Йохауг. Однако противостояние получилось заочным. Из-за неудачи на первом этапе Йохауг пришлось возглавлять группу преследовательниц российской и немецкой лыжниц.
К концу этапа немка Катарина Хеннинг, отсидевшаяся за спиной у Непряевой, атаковала и сумела оторваться от россиянки на 4 секунды. Норвегия передала эстафету третьей - в 22 секундах от лидера. Эстония передала эстафету 12-й, в трех минутах от лидера.
На первых же сотнях метров третьего этапа россиянка Ирина Сорина опередила свою немецкую визави и возглавила гонку, однако как и на предыдущем этапе, россиянкам не удалось продержаться на 1-й позиции до конца - Германия передала эстафету на 5 секунд раньше. Эстония передала эстафету 14-й (+4:24.7).
На последнем этапе солируют Вероника Степанова у России и Софие Крель у команды Германии их преследуют Рагнхиль Хага из Норвегии (отставание 14 секунд), финка Криста Пярмякоски (+18) и шведка Юнна Сундлинг (35 секунд, которые стремительно сократились до 20).
За полтора километра до финиша на подъеме Степанова прошла немку и устремилась к финишу, не подпустив соперниц к себе. Немки остались вторыми. За третье место развернулась нешуточная борьба, победительницей из которой вышла шведка Сундлинг. Финки - четвертые. Сборная Норвегии осталась лишь 5-й.
Это золото стало третьим для россиян на Зимней Олимпиаде в Пекине.
Увы, сборной Эстонии не хватило ровного состава, Авели Уусталу к отставанию партнерш по команде добавила еще три минуты. В итоге Эстония лишь 16-я из 18 команд (+7:37.9).
ДО ГОНКИ
Эстонские спортсменки бегут под 14-м номером. Стартером нашей команды является Кейди Каазику.
Старт эстафеты в 9.30 по таллиннскому времени.
Стартовые номера и составы
1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага)
2. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)
3. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски)
4. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс)
5. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель)
6. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг)
7. Швейцария (Лаурин Ван дер Граф, Надин Фандрих, Надя Калин, Алина Майер)
8. Чехия
9. Канада
10. Япония
11. Казахстан
12. Польша
13. Украина
14 Эстония (Кайди Каазику, Мариэль Пуллес, Кейди Каазику, Авели Уусталу).
15. Латвия
16. Китай
17. Франция
18. Италия
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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