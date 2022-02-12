Женская сборная России по хоккею уступила Швейцарии и не вышла в полуфинал Олимпиады(4)
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4.
Победитель матча выходил в полуфинал и продолжал борьбу за награды.
За 7 минут до конца матча при счете 1:1 капитан российской команды Анна Шохина кистевым броском пробила голкипера соперниц, но после просмотра судьи отменили гол, так как за секунду до этого шайба покинула пределы площадки. А уже в ответной атаке представительницам альпийской республики удался выход 2 в 1, который точным броском завершила Доминик Рюгг.
Стоило за две с небольшим минуты до конца третьего периода Полине Лучниковой сравнять счет, как россиянки снова провалились в обороне - и Алина Мюллер восстановила статус-кво. Последнюю шайбу та же Мюллер забросила за 2 секунды до конца матча в пустые ворота, когда россиянки поменяли вратаря на 6-го полевого игрока.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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