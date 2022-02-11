В Viru Keskus скоро откроется центр здоровья и самочувствия. Какие он предложит услуги?

Эстонский медицинский концерн Confido Healthcare Group в качестве основного арендатора откроет в расположенном в Viru Keskus новом центре здоровья и самочувствия свою крупнейшую клинику с десятью кабинетами на общей площади 400 м2.

В создаваемом центре здоровья и самочувствия будут оказывать свои услуги такие известные предприятия, как медицинский центр Confido , салон парикмахерских услуг MakeYourID, занимающаяся проблемами кожи клиника кожных заболеваний Niine Nahakliinik, салон маникюра и педикюра NailSpa и спортклуб MyFitness — все эти поставщики разработают также уникальные услуги специально для нового центра.

”Создание центра здоровья и самочувствия является частью комплексного обновления концепции торгового центра. Мы теперь обратим больше внимания именно на услуги, и мы более логично подразделили торговый центр на разные зоны — нижние этажи будут отведены под повседневные и модные товары, на третьем этаже можно будет улучшить свое душевное состояние, а на четвертом этаже предложат услуги по улучшению здоровья и самочувствия, чему будет способствовать и спорт-клуб, расположенный на самых последних этажах здания”, — описал Когерманн предстоящие изменения. ”Мы очень рады тому, что со своими новыми и уникальными услугами к нам придут партнеры, чьи планы совпадают с нашими. В настоящее время остается вакантной лишь одна последняя небольшая арендная площадь”, — добавил он.

По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, торговый центр, являющийся своего рода меккой в сфере торговли, все больше внимания обращает на пожелания клиентов, заботящихся о своем здоровье и самочувствии. ”Благодаря уникальной концепции центра здоровья и самочувствия мы сможем, в дополнение к спросу на традиционные товары и услуги, удовлетворить все растущие потребности людей в плане своего здоровья и самочувствия. Это будет тем местом, где быстро, в ходе одного визита можно будет проверить показатели здоровья, а также улучшить свое физическое и душевное состояние”, — рассказал Когерманн.

Помимо приема медсестер и врачей, в расположенной в Viru Keskus клинике эстетической медицины Confido будут доступны услуги пластической и эстетической медицины, являющиеся инновационными на рынке Эстонии.

”В новой клинике, помимо прочих слуг, мы предложим лечение мимических морщин, моделирование очертаний лица наполняющими инъекциями, противовоспалительное лечение кожи, процедуры по подтяжке кожи, разнообразные процедуры для тела, а также в качестве важного направления — лечение осложнений, вызванных процедурами пластической медицины”, — рассказала менеджер по развитию клиник быстрого обслуживания Confido Оксана Ялакас, отметив, что в клинике Confido разработан обширный медицинский протокол специально для услуг по омоложению тела и подтяжке кожи.

Оксана Ялакас убеждена в том, что открытие клиники Confido в торговом центре Viru Keskus является единственно верным шагом. ”Люди все больше ценят и берегут свое здоровье, и это мы видим также на примере своих клиник, которые стали очень популярны. Поэтому сейчас настало время предложить широкий выбор медицинских услуг Confido, оказываемых ведущими в Эстонии врачами, также посетителям расположенного в самом центре Таллинна торгового центра”, — рассказала Ялакас и подчеркнула, что в клиниках быстрого обслуживания пациенты могут получить помощь с раннего утра до позднего вечера и в выходные дни.

Исполнительный директор клиники кожных заболеваний Niine Nahakliinik Рауль Нийн находит, что торговый центр Viru Keskus идеально подходит в качестве месторасположения для нового филиала клиники кожных заболеваний с более чем 12-летним опытом работы.

”Сильный бренд Viru Keskus, лучшее в центре месторасположение и инновационный подход к оказанию услуг в области красоты и хорошего самочувствия на одной общей площади идеально подходят для нас”, — отметил Нийн.

”Практика показала, что самую качественную и безопасную услугу в области эстетической медицины может предложить персонал, имеющий медицинское образование и опыт работы, а также соответствующая клиника. Поэтому мы откроем в торговом центре Viru Keskus клинику, специализирующуюся на эстетических услугах”, — пояснил представитель Niine Nahakliinik.

Он подчеркнул, в расположенном в Viru Keskus представительстве Niine Nahakliinik будут проводить как быструю проверку отдельных родинок, так и лечение таких более простых кожных заболеваний, как например папилломавирусы, бородавки и т.д., а также эстетические процедуры, в т.ч. лазерное лечение, лазерную эпиляцию и т.д.

Центр здоровья и самочувствия на четвертом этаже Viru Keskus планируется к открытию уже этой весной.